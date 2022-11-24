Постпредство заявило об абсурдности инициативы ЕС признать Россию «спонсором терроризма»

Резолюция Европарламента о признании России «спонсором терроризма» является абсурдной и преследует одну очевидную цель. Об этом заявило постоянное представительство РФ при ЕС.
Так, задача Европарламента — усилить конфронтацию с Россией любыми способами. Причем делается это за счет благосостояния граждан, страдающих от последствий вводимых санкций.
«Евродепутаты подкинули государствам-членам идею о создании нормативно-правовой базы Евросоюза для квалификации стран в качестве "спонсоров терроризма или использующих террористические методы". Дабы ни у кого не возникло сомнений, о ком конкретно идет речь, к евростолицам обращен призыв внести в указанный "черный" список Россию. Абсурдность такого "предложения" может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали», — говорится в сообщении постпредства.
Ранее подобную инициативу прокомментировал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он отметил, что у Евросоюза не существует механизма, позволяющего признавать страну «спонсором терроризма».