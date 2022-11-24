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Василий Небензя возложил ответственность за гибель мирных граждан на украинскую ПВО

Политика
Василий Небензя возложил ответственность за гибель мирных граждан на украинскую ПВО

Украинская система противовоздушной обороны ответственна за жертвы среди мирного населения. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, обломки ракет часто попадают в те объекты инфраструктуры, по которым Россия не ведет огонь. В результате наблюдаются разрушения домов и гибель мирного населения.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — добавил Небензя.

Василий Небензя принял участие в заседании Совбеза ООН, который был экстренно созван по инициативе Киева. В ходе выступления постпред указал, что бездумная накачка Украины вооружением приводит к уничтожению украинских городов.
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