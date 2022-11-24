Небензя: Россия продолжит ограничивать военный потенциал Украины

Украина должна занять реалистичную позицию на переговорах, в противном случае Россия продолжит ограничивать ее военный потенциал. Такое заявление сделал российский постпред Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.
В ходе мероприятия дипломат заметил, что ВС РФ наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине. Такие меры были применены в ответ на накачку Киева западным оружием.
«Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО», – заявил Небензя.
Очередное заседание Совбеза ООН стартовало в полночь 24 ноября. Инициатором проведения мероприятия стал президент Украины Владимир Зеленский.