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Небензя призвал ООН не игнорировать данные о пытках российских пленных бойцами ВСУ

Политика
Небензя призвал ООН не игнорировать данные о пытках российских пленных бойцами ВСУ

Международное сообщество не может оставить без внимания информацию о пытках военнопленных со стороны украинских солдат. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат принял участие в срочном заседании Совета Безопасности международной организации. В ходе своей речи представитель Москвы напомнил о жестоком отношении бойцов ВСУ к заключенным.

«Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками», — заявил Небензя.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с расстрелом пленных российских солдат. Подлинность кадров, на которых запечатлено преступление украинских боевиков, подтвердила американская газета The New York Times.
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