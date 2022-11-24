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Постпред Небензя: накачка Киева оружием обрекает украинские города на гибель

Политика
Постпред Небензя: накачка Киева оружием обрекает украинские города на гибель

Новые поставки оружия на нужды ВСУ ведут к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат участвует в срочном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Киева. В ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи Небензя занял свое место в зале, когда украинский лидер начал говорить.

На заседании Зеленский призвал Запад усилить противоракетную оборону своей страны. Украинский лидер также предложил экспертам ООН оценить состояние критически важной инфраструктуры страны.
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