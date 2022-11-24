Небензя заявил о необходимости очного участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Очередное заседание СБ ООН началось в полночь по инициативе украинской стороны. Небензя занял свое место в конференцзале, когда Зеленский уже начал выступать. Президент обратился к западным партнерам с требованием предоставить Киеву системы противоракетной обороны (ПРО).