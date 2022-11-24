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Небензя заявил о необходимости очного участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Политика
Небензя заявил о необходимости очного участия Зеленского в заседании Совбеза ООН

Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседаниях Совета Безопасности ООН должно быть очным. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Очередное заседание СБ ООН началось в полночь по инициативе украинской стороны. Небензя занял свое место в конференцзале, когда Зеленский уже начал выступать. Президент обратился к западным партнерам с требованием предоставить Киеву системы противоракетной обороны (ПРО).

В ходе своего выступления Небензя обратил внимание, что заочное участие Зеленского в мероприятии нарушает установленную ранее процедуру.

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», – указал дипломат.

Кроме того, Небензя затронул ряд других важных вопросов. Например, он напомнил, что Россия ожидает от международного сообщества принципиальных оценок свидетельств пыток и казней украинскими боевиками.
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