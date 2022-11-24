Актриса Нино Нинидзе опровергла слухи об окончательном отъезде из России

Грузинская актриса Нино Нинидзе часто приезжает на родину, чтобы повидаться с родными и близкими. Однако из-за этого артистку постоянно донимают расспросами о причинах ее отъезда из России, передал портал StarHit.
Несколько месяцев назад кинозвезда вновь отправилась в Тбилиси. При этом девушка сразу заявила, что поездка носит временный характер. Навсегда покидать Россию актриса не планировала и уже в ближайшее время должна вернуться.
«Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: "Вы что, не любите Москву?" Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», — иронично ответила Нинидзе.
По иному пути пошла известная певица Вера Брежнева. Исполнительница уехала за границу после эскалации украинского кризиса, однако перемены не лучшим образом отразились на состоянии артистки.