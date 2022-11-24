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Актриса Нино Нинидзе опровергла слухи об окончательном отъезде из России

Шоу-бизнес
Актриса Нино Нинидзе опровергла слухи об окончательном отъезде из России

Грузинская актриса Нино Нинидзе часто приезжает на родину, чтобы повидаться с родными и близкими. Однако из-за этого артистку постоянно донимают расспросами о причинах ее отъезда из России, передал портал StarHit.

Несколько месяцев назад кинозвезда вновь отправилась в Тбилиси. При этом девушка сразу заявила, что поездка носит временный характер. Навсегда покидать Россию актриса не планировала и уже в ближайшее время должна вернуться.

«Больше всего меня удивляет, когда спрашивают, почему я все время в Тбилиси, пишут: "Вы что, не любите Москву?" Ну да, я же Маша Иванова, которая родилась в Твери», — иронично ответила Нинидзе.

По иному пути пошла известная певица Вера Брежнева. Исполнительница уехала за границу после эскалации украинского кризиса, однако перемены не лучшим образом отразились на состоянии артистки.
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