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Зеленский позвал экспертов ООН оценить состояние критически важной инфраструктуры Украины

Политика
Зеленский позвал экспертов ООН оценить состояние критически важной инфраструктуры Украины

Эксперты ООН могут посетить объекты критически важной инфраструктуры Украины и оценить их состояние. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский выступил на срочном заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи. Встреча была созвана по просьбе Киева. Он подтвердил приглашение на критически важные объекты для экспертов организации.

«Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их состояние», — добавил Зеленский.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло высказалась относительно обстрелов Запорожской АЭС. По ее словам, нанесение ударов по объекту является безрассудным.
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