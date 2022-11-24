Небензя пришел на заседание Совбеза ООН в ходе выступления Зеленского

Постпред России при ООН Василий Небензя принял участие в заседании Совбеза, в ходе которого выступил президент Украины Владимир Зеленский. Дипломат занял свое место в зале, когда украинский лидер начал свою речь.
Зеленский выступил на заседании, чтобы попросить у стран Запада системы противоракетной обороны (ПРО). Он обратился к участникам встречи по видеосвязи.
Российская сторона неоднократно выступала против виртуального участия президента Украины в заседаниях Совбеза ООН. Зеленский должен лично присутствовать на встречах, поскольку в противном случае это не соответствует правилам процедуры, подчеркивали в постпредстве.