Вильфанд предупредил москвичей о сохранении гололедицы в ближайшие два дня

В ночь на 24 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура воздуха в четверг составит минус два–четыре градуса. Такая погода сохраняется уже несколько дней. Только в среду москвичи жаловались на последствия непогоды — гололедицу и налипание мокрого снега, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».