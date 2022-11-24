Вильфанд предупредил москвичей о сохранении гололедицы в ближайшие два дня

Понижение температуры воздуха до минус четырех–семи градусов ждет жителей Москвы и области в ближайшие два дня. В связи с этим гололедица в регионе сохранится до конца рабочей недели, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В ночь на 24 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура воздуха в четверг составит минус два–четыре градуса. Такая погода сохраняется уже несколько дней. Только в среду москвичи жаловались на последствия непогоды — гололедицу и налипание мокрого снега, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В пятницу ночью в Москве будет минус 7-9 градусов, по области — до минус 11 градусов, а днем — 5-7 градусов мороза. Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3-3,5 градуса ниже нормы», — цитирует синоптика ТАСС.
Прохладная погода сохранится в субботу. Она будет сопровождаться осадками в виде небольшого снега, заключил Вильфанд.
Предстоящая зима запомнится россиянам резкими скачками атмосферного давления и перепадами температуры. Вместе с этим ожидаются метели, снегопады и гололед.