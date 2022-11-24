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Боррель: Сербия и Косово договорились по проблеме автомобильных номеров

Политика
Боррель: Сербия и Косово договорились по проблеме автомобильных номеров

Представители Сербии и самопровозглашенного Косова 23 ноября достигли соглашения по разрешению проблемы с автомобильными номерами. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, эта новость является радостной. Соглашение было достигнуто при посредничестве ЕС.

«Стороны договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений», — сообщил европейский дипломат на своей странице в Twitter.

По словам Борреля, сербская сторона согласилась больше не выдавать номера с кодами косовских городов. Косово в качестве встречных мер пообещал остановить принудительную перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами.
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