Боррель: Сербия и Косово договорились по проблеме автомобильных номеров

Представители Сербии и самопровозглашенного Косова 23 ноября достигли соглашения по разрешению проблемы с автомобильными номерами. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, эта новость является радостной. Соглашение было достигнуто при посредничестве ЕС.
«Стороны договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений», — сообщил европейский дипломат на своей странице в Twitter.
По словам Борреля, сербская сторона согласилась больше не выдавать номера с кодами косовских городов. Косово в качестве встречных мер пообещал остановить принудительную перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами.