La Stampa: пивное производство Италии оказалось под угрозой из-за цен на энергию и сырье

Производство пива в Италии может столкнуться с трудностями из-за высоких цен на энергию и сырье. Об этом сообщает газета La Stampa.
Сектор пивного производства набирал обороты в последние годы. Руководство гарантировало трудоустроить около 100 тысяч человек. Годовой оборот составлял порядка 10 миллиардов евро, из которых только два процента получали производители.
Сейчас предприятия работают себе в убыток. За последние месяцы взлетели цены на кукурузу на 80%, а на ячмень – на 95%. Стоимость производства увеличилась вдвое. Из-за роста цен на электроэнергию подорожали упаковочные материалы, включая стеклянную тару.
По мнению экспертов, такая тенденция сохранится не только в 2022-м, но и в следующем году. Это может привести к новым проблемам.
С последствиями инфляции пришлось столкнуться барам во Франции. Из-за роста затрат руководство приняло решение поднять цены на пивные напитки на девять процентов.