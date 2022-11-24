Замгенсека ООН назвала вопиющими обстрелы ЗАЭС

Продолжающиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции являются вопиющими. Такое заявление сделала заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
Известно, что Киев возобновил атаки по территории Запорожской АЭС 19 ноября. Кроме того, артиллерийские удары по станции были зафиксированы также 20 и 21 ноября.
По мнению Ди Карло, обстрелы ЗАЭС являются безрассудными и предосудительными. Она призвала немедленно прекратить боевые действия вокруг данной электростанции.
«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен», — заявила Ди Карло.
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ЗАЭС со стороны Киева были повреждены емкости с дистиллятами. Они используются в качестве системы охлаждения ядерных реакторов станции.