Компания Show Time анонсировала концерт Дмитрия Маликова в петербургском «Космонавте»

Певец Дмитрий Маликов даст запоминающийся концерт в клубе «Космонавт» в Петербурге. На выступление приглашает компания Show Time.
Концерт состоится 25 ноября в Петербурге. Организаторы выступления обещают, что Дмитрий Маликов заставит слушателей забыть про возраст и музыкальные пристрастия. Артист исполнит свои популярные хиты, такие как «Ты одна, такая», «Звезда моя далекая» и многие другие.
«Спроси у своей мамы, кто ее кумир… Готовы поспорить, что среди перечисленных исполнителей обязательно будет имя Дмитрия Маликова. Шутка ли, совсем недавно артист отметил свое 50-летие, он более 30 лет на сцене и все это время ему удается быть модным и популярным», — говорится в сообщении Show Time.
Дмитрий Маликов стал поп-идолом еще в конце 80-х годов прошлого века. И сегодня артист по-прежнему остается на слуху. Он не только делает социальные проекты и снимается в рекламе российских брендов, но и хайпит наравне с популярными блогерами. Певец является олицетворением связи времени и преемственности поколений, поэтому с особой искренностью способен покорить любую аудиторию.