Компания Show Time анонсировала концерт Дмитрия Маликова в петербургском «Космонавте»

Дмитрий Маликов стал поп-идолом еще в конце 80-х годов прошлого века. И сегодня артист по-прежнему остается на слуху. Он не только делает социальные проекты и снимается в рекламе российских брендов, но и хайпит наравне с популярными блогерами. Певец является олицетворением связи времени и преемственности поколений, поэтому с особой искренностью способен покорить любую аудиторию.