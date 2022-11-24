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Вашингтон и Киев обсуждают энергетические проблемы Украины в преддверии зимы

Экономика
Вашингтон и Киев обсуждают энергетические проблемы Украины в преддверии зимы

Администрация Соединенных Штатов находится в постоянном контакте с киевскими властями. Как правило, ведется обсуждение проблем Украины в сфере энергетики, сообщила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон.

США и партнеры продолжают оказывать стране помощь. Речь идет как о финансовой поддержке, так и о поставках отопительных цепей, генераторов и материалов для ремонта.

«Мы находимся в постоянном контакте с Украиной относительно ее потребностей в энергетической инфраструктуре и работаем с союзниками и партнерами для оказания поддержки Украине, включая предоставление Соединенными Штатами 1,5 млрд долларов гуманитарной помощи с февраля, в том числе более 250 млн долларов на меры по подготовке к зиме для распределения топлива для отопительных целей, генераторов, материалов для ремонта временного жилья, а также одеял», — уточнила Уотсон.

Продолжается предоставление Украине и военной помощи. Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет войдут ракеты HARM, а также боеприпасы для зенитных комплексов NASAMS и РСЗО HIMARS.
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