Украинские войска нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка

Ворошиловский район Донецка поздно вечером 23 ноября подвергся удару со стороны украинских войск. Об этом свидетельствует видео, снятое очевидцами.
На кадрах слышен громкий звук, характерный для падения снаряда. Предварительно установлено, что удар был нанесен по территории вблизи Миграционной службы МВД. Судя по разрывам, калибр упавшего снаряда составляет не меньше 152 и 155 миллиметров.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики выпустили десять снарядов.