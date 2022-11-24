Украинские войска нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка

На кадрах слышен громкий звук, характерный для падения снаряда. Предварительно установлено, что удар был нанесен по территории вблизи Миграционной службы МВД. Судя по разрывам, калибр упавшего снаряда составляет не меньше 152 и 155 миллиметров.