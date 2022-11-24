Лукашенко: ответ Белоруссии и России на нападение заставить задрожать не только Европу

Минск совместно с Москвой не станет сидеть сложа руки в случае нападения со стороны других государств. Об этом в интервью Первому каналу заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоялся в Ереване. В ходе общения с журналистами политик пообещал на любую угрозу ответить так, «что не только Европа задрожит».
«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы – по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — сказал Лукашенко.
При этом он опроверг слухи, распространившиеся в американских СМИ, о скором введении белорусских войск в зону украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что у Минска нет такой роли в данном кризисе.
Также Александр Лукашенко прокомментировал информационную войну, развязанную Западом против России и Белоруссии. Политик указал на необходимость странам ОДКБ эффективно реагировать на выпады и фейки.