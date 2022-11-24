Ушла из жизни Народная артистка Грузии Тамара Схиртладзе

Схиртладзе родилась 2 мая 1929 году, а в 20-летнем возрасте окончила драматическую студию при театре Марджанишвили. В 1976 году она стала Заслуженной артисткой Грузии, а в 1990 году — народной. Среди других заслуг Схиртладзе отмечаются орден Чести, звание Жреца культуры и Почетного гражданина Тбилиси.