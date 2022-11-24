Ушла из жизни Народная артистка Грузии Тамара Схиртладзе

Грузинская актриса театра и кино Тамара Схиртладзе ушла из жизни на 94-м году жизни. Об этом сообщил Государственный драматический театр им. Котэ Марджанишвили в соцсетях.
Схиртладзе родилась 2 мая 1929 году, а в 20-летнем возрасте окончила драматическую студию при театре Марджанишвили. В 1976 году она стала Заслуженной артисткой Грузии, а в 1990 году — народной. Среди других заслуг Схиртладзе отмечаются орден Чести, звание Жреца культуры и Почетного гражданина Тбилиси.
Работе на сцене актриса посвятила 70 лет. Зрители знают ее по постановкам и фильмам «Корни», «Евангелие от Луки», «Солнце неспящих», «Любовь с акцентом» и другим.
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