Канада проиграла Бельгии в матче с незабитым пенальти на ЧМ-2022

Сборная Бельгии одержала верх над командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча группы F на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.