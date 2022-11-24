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Канада проиграла Бельгии в матче с незабитым пенальти на ЧМ-2022

Спорт
Канада проиграла Бельгии в матче с незабитым пенальти на ЧМ-2022

Сборная Бельгии одержала верх над командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча группы F на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

Единственный гол на 44-й минуте забил Миши Батшуайи. На 8-й минуте канадский форвард бельгийского «Брюгге» Тейджон Бьюкенен не реализовал 11-метровый удар.

Сборная Канады провела дебютный матч на ЧМ с 1986 года. Мундиаль в Катаре стал вторым в истории команды.

В другом матче чемпионата мира сборная Испании одержала разгромную победу над Коста-Рикой. Испанские футболисты забили в ворота противников семь безответных мячей.
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