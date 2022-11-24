МАГАТЭ: Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему электроснабжению

Атомная электростанция в Запорожской области в очередной раз оказалась отключена от внешних источников снабжения. Согласно данным Международного агентство по атомной энергетике, в настоящий момент объект работает за счет собственных дизельных генераторов.
Специалисты используют аварийное оборудование для охлаждения реактора и поддержания других функций АЭС, важных для обеспечения ядерной безопасности в регионе, говорится в соответствующем заявлении МАГАТЭ.
«Запорожская атомная электростанция Украины в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и вместо этого полагается на свои аварийные дизельные генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности», — указано в сообщении агентства.
Напомним, ранее украинские военнослужащие начали вновь активно обстреливать станцию. В результате, как указали в Росэнергоатоме, были повреждены емкости с дистиллятами в четвертом и пятом энергоблоках.