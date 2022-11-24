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Польша и Прибалтика не согласились с предложенным потолком цен на российскую нефть

Экономика
Польша и Прибалтика не согласились с предложенным потолком цен на российскую нефть

Польша и страны Балтии посчитали предложенный ценовой потолок на российскую нефть слишком щедрым. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз совместно со странами «Большой семерки» обсуждают установление ценового потолка на российскую нефть. Государства предложили ввести его на уровне 65-70 долларов за баррель.

«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники», — отмечает агентство.

Ранее Bloomberg заявляло о зашедших в тупик переговорах в ЕС по установлению ценового потолка на российскую нефть. Если компромисс не будет достигнут в среду, обсуждение намерены возобновить в четверг.
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