Захарова указала на низкий образовательный уровень депутатов Европарламента

Депутатов Европейского парламента не волнует, что в законодательстве стран отсутствует определение «государства-спонсора терроризма». Это связано с низким уровнем их образования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким статусом депутаты Европарламента наделили Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине. При этом принятая резолюция не является юридически обязывающей к чему-либо. Захарова напомнила, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок до вступления в должность занималась «прыжками на батуте».
«Ну если Земля имеет длину окружности в десять раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? О каком законодательстве вы говорите? … Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?», — сообщила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее дипломат прокомментировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, запрошенное украинскими властями на фоне ударов России по инфраструктуре страны. По словам Захаровой, Киев побежал за помощью к СБ ООН, который ранее он сам же высмеял.