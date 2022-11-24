Захарова указала на низкий образовательный уровень депутатов Европарламента

Таким статусом депутаты Европарламента наделили Россию в связи с проведением специальной военной операции на Украине. При этом принятая резолюция не является юридически обязывающей к чему-либо. Захарова напомнила, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок до вступления в должность занималась «прыжками на батуте».