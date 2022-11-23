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Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

ФАН-ТВ

В Северной столице стартовал заключительный этап XXI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В финале за звание лауреата знаковой для российского телевидения премии поборются 54 участника. Среди профессионалов кино и телевидения из разных регионов страны выберут лучших в 18 номинациях.

Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге
«Первый тур когда у нас был в Черкесске, жюри, наверное, часов шесть заседало, спорило. Огромное количество, конечно, было номинантов. Сейчас уже тройки определились. И они определились так плотно, что завтра, наверное, тоже будет довольно бурное обсуждение. Действительно очень трудно выбрать кого-то одного, потому что все достойны и хочется отметить каждого, — рассказал член жюри Владимир Чернышев, советник директора Дирекции информации телеканала НТВ и ведущий информационной программы «Сегодня». — Всегда остается основа — это умение правильно, хорошо и интересно рассказать историю, умение взаимодействовать со зрителем — во все времена, независимо от того, какие они. Это важные качества, мы на них прежде всего обращаем внимание».
Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

Вот уже более 20 лет премия «ТЭФИ» является профессиональным ориентиром для тележурналистов. Несмотря на то, что все СМИ с течением времени эволюционируют, ведь меняются форматы, скорость и способы передачи информации, «ТЭФИ» сохраняет свое особое значение. И приобретает дополнительное — быть может, еще более важное.

«Дело в том что вся наша профессия, журналистика, находится под вопросом. В мире, вообще, в целом. И вот такие встречи, профессиональные обсуждения, встречи наших журналистов, «телевизионщиков» со всей страны — они принципиально важны. Чтобы «пощупать пульс» друг друга, чтобы понять смысл нашей профессии в сегодняшних условиях. Это важно уже само по себе. Кто будет победителем — конечно, для победителя очень важно. Для меня, как для председателя жюри, гораздо важнее то, что журналистское сообщество живо. Я вижу очень много светлых ребят, с честными взглядами, с пониманием своей профессии и, на мой взгляд, сейчас это гораздо важнее, чем просто ощущение победы на этом конкурсе. Победители — все, победители — наша журналистика», — поделился директор Дирекции международных отношений ВГТРК и председатель жюри Петр Федоров.
Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

В ходе проведения заключительного этапа для участников конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдут воркшопы с экспертами, закрытый показ фильма с последующим обсуждением и другие образовательные события. Номинанты получат возможность еще больше отточить свое профессиональное мастерство.

«Конечно, смотришь социальные сети: что происходит, что носят, во что играют. Но если тебя интересует что-то важное, что имеет отношение к тебе, к твоей семье, к твоей стране — ты все-таки хочешь знать мнение компетентного, профессионального человека. А это и есть хороший журналист. Проблема не в социальных сетях и не в новых средствах общения, а в нас. Если мы высокие профессионалы, болеющие душой за дело, мы нужны очень и будем всегда нужны. Главное, чтобы мы были», — отметил член Академии российского телевидения, политический обозреватель ОТР Леонид Млечин.
Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

Лучших «телевизионщиков», лауреатов всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион», объявят 25 ноября.
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