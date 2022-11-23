Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

В Северной столице стартовал заключительный этап XXI Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». В финале за звание лауреата знаковой для российского телевидения премии поборются 54 участника. Среди профессионалов кино и телевидения из разных регионов страны выберут лучших в 18 номинациях.
«Первый тур когда у нас был в Черкесске, жюри, наверное, часов шесть заседало, спорило. Огромное количество, конечно, было номинантов. Сейчас уже тройки определились. И они определились так плотно, что завтра, наверное, тоже будет довольно бурное обсуждение. Действительно очень трудно выбрать кого-то одного, потому что все достойны и хочется отметить каждого, — рассказал член жюри Владимир Чернышев, советник директора Дирекции информации телеканала НТВ и ведущий информационной программы «Сегодня». — Всегда остается основа — это умение правильно, хорошо и интересно рассказать историю, умение взаимодействовать со зрителем — во все времена, независимо от того, какие они. Это важные качества, мы на них прежде всего обращаем внимание».
Вот уже более 20 лет премия «ТЭФИ» является профессиональным ориентиром для тележурналистов. Несмотря на то, что все СМИ с течением времени эволюционируют, ведь меняются форматы, скорость и способы передачи информации, «ТЭФИ» сохраняет свое особое значение. И приобретает дополнительное — быть может, еще более важное.
«Дело в том что вся наша профессия, журналистика, находится под вопросом. В мире, вообще, в целом. И вот такие встречи, профессиональные обсуждения, встречи наших журналистов, «телевизионщиков» со всей страны — они принципиально важны. Чтобы «пощупать пульс» друг друга, чтобы понять смысл нашей профессии в сегодняшних условиях. Это важно уже само по себе. Кто будет победителем — конечно, для победителя очень важно. Для меня, как для председателя жюри, гораздо важнее то, что журналистское сообщество живо. Я вижу очень много светлых ребят, с честными взглядами, с пониманием своей профессии и, на мой взгляд, сейчас это гораздо важнее, чем просто ощущение победы на этом конкурсе. Победители — все, победители — наша журналистика», — поделился директор Дирекции международных отношений ВГТРК и председатель жюри Петр Федоров.
В ходе проведения заключительного этапа для участников конкурса «ТЭФИ-Регион» пройдут воркшопы с экспертами, закрытый показ фильма с последующим обсуждением и другие образовательные события. Номинанты получат возможность еще больше отточить свое профессиональное мастерство.
«Конечно, смотришь социальные сети: что происходит, что носят, во что играют. Но если тебя интересует что-то важное, что имеет отношение к тебе, к твоей семье, к твоей стране — ты все-таки хочешь знать мнение компетентного, профессионального человека. А это и есть хороший журналист. Проблема не в социальных сетях и не в новых средствах общения, а в нас. Если мы высокие профессионалы, болеющие душой за дело, мы нужны очень и будем всегда нужны. Главное, чтобы мы были», — отметил член Академии российского телевидения, политический обозреватель ОТР Леонид Млечин.
Лучших «телевизионщиков», лауреатов всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Регион», объявят 25 ноября.