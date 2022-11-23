Заключительный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» стартовал в Петербурге

Вот уже более 20 лет премия «ТЭФИ» является профессиональным ориентиром для тележурналистов. Несмотря на то, что все СМИ с течением времени эволюционируют, ведь меняются форматы, скорость и способы передачи информации, «ТЭФИ» сохраняет свое особое значение. И приобретает дополнительное — быть может, еще более важное.