Польша предложила Германии передать предназначенные Варшаве ЗРК Patriot Украине

Германии следует разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине. Об этом заявил вице-премьер республики Мариуш Блащяк.
Глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила о договоренности с Польшей по патрулированию воздушного пространства истребителями Eurofighter. На территории республики предлагалось установить ЗРК Patriot.
«После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе», — добавил Блащак в своем посте в Twitter.
Ранее Варшава предлагала Берлину направить комплексы Patriot к границе с Украиной после падения ракет. По информации издания NYT, подобные поставки вооружения могут втянуть НАТО в конфликт.