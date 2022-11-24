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Польша предложила Германии передать предназначенные Варшаве ЗРК Patriot Украине

Армия
Польша предложила Германии передать предназначенные Варшаве ЗРК Patriot Украине

Германии следует разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине. Об этом заявил вице-премьер республики Мариуш Блащяк.

Глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила о договоренности с Польшей по патрулированию воздушного пространства истребителями Eurofighter. На территории республики предлагалось установить ЗРК Patriot.

«После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе», — добавил Блащак в своем посте в Twitter.

Ранее Варшава предлагала Берлину направить комплексы Patriot к границе с Украиной после падения ракет. По информации издания NYT, подобные поставки вооружения могут втянуть НАТО в конфликт.
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