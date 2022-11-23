Лавров призвал обращаться к медикам за комментариями к резолюции Европарламента

Отношение к резолюции Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма» очевидно для всех вменяемых людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Европейский парламент 23 ноября принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Причиной такого решения послужила военная спецоперация на Украине, свидетельствуют итоги голосования на пленарной сессии в Страсбурге.
Сергей Лавров не смог дать комментарий по этому поводу. По его словам, обращаться нужно к врачам.
«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», — отреагировал на резолюцию Европарламента Лавров для телеканала «Россия-1».
Ситуацию оценила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».