Financial Times: трейдеры потеряют 33 млрд долларов после введения лимита цен на газ

Введение ценового потолка на газ со стороны Европейского союза может обернуться для трейдеров дополнительными убытками. Потери составят 33 миллиарда долларов, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Согласно материалу, решение Брюсселя об ограничении стоимости голубого топлива больно ударит по энерготрейдерам. Им придется выплатить десятки миллиардов долларов в виде маржинальных платежей. При этом неутешительные прогнозы касаются как начальной маржи (защищает контрагентов от возможного дефолта), так и вариационной (покрывает ежедневные колебания цен на рынке).
В частности, аналитики прогнозируют 80-процентное увеличение платежей по страховкам для обеспечения сделок. По мнению специалистов, эта проблема коснется производителей и поставщиков, которые работают с газовым хабом TTF в Нидерландах.
В связи с этим лондонская биржа ICE спрогнозировала «дестабилизацию рынка» в случае реализации инициативы Евросоюза по лимиту цен на основном европейском газовом хабе.
Ранее против плана Европейской комиссии высказался министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. По его словам, введение потолка цен на голубое топливо усилит спекуляции на рынке.