Financial Times: трейдеры потеряют 33 млрд долларов после введения лимита цен на газ

Согласно материалу, решение Брюсселя об ограничении стоимости голубого топлива больно ударит по энерготрейдерам. Им придется выплатить десятки миллиардов долларов в виде маржинальных платежей. При этом неутешительные прогнозы касаются как начальной маржи (защищает контрагентов от возможного дефолта), так и вариационной (покрывает ежедневные колебания цен на рынке).