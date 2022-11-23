Путин продлил действие специальных мер в валютной сфере до конца 2023 года

Один из указов запрещает юридическим и физическим лицам в России оплачивать долю, вклад или пай в имуществе иностранных юрлиц, а также делать взносы нерезидентам в рамках договоров о совместной деятельности без соответствующего разрешения ЦБ РФ. Помимо этого, Центробанк получал некоторые другие полномочия.

