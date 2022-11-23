Путин продлил действие специальных мер в валютной сфере до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин продлил срок действия специальных экономических мер по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Соответствующий указ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что действие специальных экономических мер было продлено до конца следующего года. Изначальный срок заканчивался 31 декабря 2022 года. Данные меры были введены Владимиром Путиным в феврале-марте этого года в качестве ответа на антироссийские санкции со стороны западных стран.
Один из указов запрещает юридическим и физическим лицам в России оплачивать долю, вклад или пай в имуществе иностранных юрлиц, а также делать взносы нерезидентам в рамках договоров о совместной деятельности без соответствующего разрешения ЦБ РФ. Помимо этого, Центробанк получал некоторые другие полномочия.