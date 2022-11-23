Лукашенко: ОДКБ нужно эффективно реагировать на информационные атаки Запада

Странам ОДКБ следует эффективно реагировать на информационно-психологические операции Запада. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, который прошел в Ереване. Он озвучил приоритеты Белоруссии в следующем году.
«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии предложил создать сеть национальных аналитических институтов для проведения исследований. Взаимодействие экспертов участников ОДКБ привнесет значительный вклад в подготовку концептуальных документов, заключил Лукашенко.
Александр Лукашенко обратил внимание на системный кризис в отношениях между странами. В связи с этим Белоруссия собирается взять на себя роль председателя в ОДКБ.