Сунак: Великобритания продолжает поддерживать контакты с Россией

Великобритания продолжает поддерживать контакты с Россией, однако возвращение отношений на прежний уровень в условиях спецоперации исключено. Слова премьер-министра страны Риши Сунака передала его представитель.
Политик отметил, что Лондон не планирует оказывать давление на Украину в вопросе переговоров с Россией. По его словам, Киев должен принять соответствующее решение самостоятельно, передает ТАСС.
«Мы поддерживаем диалог с Россией. Министр обороны (Бен) Уоллес недавно разговаривал со своим российским коллегой (Сергеем Шойгу). На саммите G20 премьер-министр Сунак высказал недовольство (российскими действиями) министру иностранных дел России (Сергею) Лаврову», — сообщила представитель премьера.
Ранее Сунак заявил о невозможность исключения России из G20. По его словам, организация работает по принципу консенсуса.