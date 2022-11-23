Власти Мурманска выплатят по 1 млн рублей родителям тройняшек

Семьи при рождении трех детей одновременно смогут получить по 1 миллиону рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.
Единовременную выплату смогут получить северяне, которые стали родителями тройняшек с 1 января 2022 года. Таких семей оказалось две в Мурманской области. Денежная мера направлена на совершенствование демографической политики, добавили в Минсоцразвития.
«Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, в соответствии с которым семьям северян предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей при рождении одновременно трех и более детей», — указали в минтруде региона.
Изменения в социальной сфере внесены в бюджет Ярославской области. Власти региона распорядились предоставить отдельные квартиры семьям, воспитывающим несколько детей.