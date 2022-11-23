Захарова: Киев «побежал за помощью» к высмеянному им же СБ ООН

Таким образом дипломат прокомментировала срочное заседание СБ ООН, запрошенное Киевом на фоне ударов России по инфраструктуре Украины. Захарова напомнила, что ранее власти страны сами высмеяли организацию, продемонстрировав свое отношение к Минским соглашениям. В частности, данную резолюцию отказались выполнять как бывший президент Украины Петр Порошенко, так и действующий глава государства Владимир Зеленский.