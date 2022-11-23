Захарова: Киев «побежал за помощью» к высмеянному им же СБ ООН

Украинские власти побежали за помощью к Совету Безопасности ООН, который ранее сами высмеяли. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала срочное заседание СБ ООН, запрошенное Киевом на фоне ударов России по инфраструктуре Украины. Захарова напомнила, что ранее власти страны сами высмеяли организацию, продемонстрировав свое отношение к Минским соглашениям. В частности, данную резолюцию отказались выполнять как бывший президент Украины Петр Порошенко, так и действующий глава государства Владимир Зеленский.
«Они побежали за помощью к той структуре, которую они высмеяли, заявив, — и Порошенко, и Зеленский, — что даже не собирались выполнять резолюцию Совбеза, которая шла в поддержку (Украины) и включала в себя вот эту самую договоренность», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее представитель МИД России отреагировала на сообщения об обысках у священнослужителей на Украине. Захарова в шутку предложила сотрудникам СБУ проверить бункер Владимира Зеленского.