Итальянский министр Пикетто-Фратин: потолок цен на газ может усилить спекуляции на рынке

Европейская комиссия предлагает неэффективные меры относительно ценового потолка на природный газ. Об этом в эфире телеканала SkyTg24 заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.
По его словам, имеющиеся инициативы являются недостаточными и могут не дать необходимого результата. В частности, он указал на риск усиления спекуляций на рынке топлива вместо их сдерживания.
«Завтра мы оценим это, состоится дискуссия. В зависимости от конкретики мы решим, какую позицию занять. Но так, как сейчас, нас это не удовлетворяет», — указал Пикетто-Фратин.
При этом стало известно, что 24 ноября политик примет участие в заседании Совета министров энергетики Европейского союза.
Меж тем информационное агентство Bloomberg сообщило о зашедших в тупик переговорах по ограничению стоимости российской нефти. Согласно материалу, государства ЕС не смогли договориться по поводу максимальной цены за баррель.