Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Текст его речи опубликован на сайте правительства.
Как отметил Пашинян, Армения предложила ускорить проведение политико-дипломатической работы с Азербайджаном, направленной на вывод войск с территории республики. Такая позиция поможет сдержать Баку от «дальнейших агрессивных действий».
Пашинян обратил внимание, что в условиях отсутствия четкой политической оценки Азербайджан может интерпретировать это как «зеленый свет» к дальнейшей агрессии. Поэтому премьер Армении не будет подписывать документы.
«А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы», — отметил Пашинян.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о перспективах подписания мирного договора между Баку и Ереваном. По его мнению, максимальное число стран должно поспособствовать данному процессу.