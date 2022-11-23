Второе за вечер массовое ДТП произошло в Московской области

Десять автомобилей столкнулись на девятом километре трассы Щелково — Фряново в Подмосковье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.
Все участники аварии двигались в попутном направлении. Предварительно установлено, что причиной ДТП стала скользкая дорога. Движение в районе аварии затруднено.
«Вечером на 9-м км автодороги Щелково — Фряново произошло попутное столкновение десяти автомобилей. Без пострадавших», — уточнили в ведомстве.
Еще одно массовое ДТП произошло примерно в 20:30 на 327-м километре ЦКАД. Участниками столкновения стали два грузовика и четыре легковушки, никто не пострадал.