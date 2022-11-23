Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Второе за вечер массовое ДТП произошло в Московской области

Происшествия
Второе за вечер массовое ДТП произошло в Московской области

Десять автомобилей столкнулись на девятом километре трассы Щелково — Фряново в Подмосковье. Об этом передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

Все участники аварии двигались в попутном направлении. Предварительно установлено, что причиной ДТП стала скользкая дорога. Движение в районе аварии затруднено.

«Вечером на 9-м км автодороги Щелково — Фряново произошло попутное столкновение десяти автомобилей. Без пострадавших», — уточнили в ведомстве.

Еще одно массовое ДТП произошло примерно в 20:30 на 327-м километре ЦКАД. Участниками столкновения стали два грузовика и четыре легковушки, никто не пострадал.
дтп подмосковье москва
Военкоры ФАН
Лучшие в аду