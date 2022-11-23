Песков ответил на вопрос о сроках подписания мирного договора Баку и Еревана

Никто не пытается приурочить подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией к каким-либо конкретным датам. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас важнее всего, чтобы данное соглашение было подписано. Необходимо, чтобы мирный договор Баку и Еревана был жизнеспособным и устойчивым документом.
Песков добавил, что при подписании таких соглашений «есть определенные нюансы». В связи с этим в данном вопросе «очень много возможностей», чтобы определиться со всеми деталями.
«Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан, и главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом», — заявил Песков.
Представитель Кремля также прокомментировал проведение саммита СНГ в России. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки и форма данного мероприятия пока не согласованы.