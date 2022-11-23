Песков сообщил об обсуждении конфликта между Таджикистаном и Киргизией на саммите ОДКБ

Тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией была затронута участниками саммита ОДКБ в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты стран-участниц организации понимают необходимость урегулирования конфликта, отметил он. Работа в данном направлении остается сложной, однако несомненно она будет продолжаться.
«Затрагивалась (на саммите ОДКБ ситуация между Таджикистаном и Киргизией. — Прим. ред.). Есть в организации в целом политическая воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участниками», — сообщил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента прокомментировал возможность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2022 года. По его словам, важнее всего, чтобы соглашение являлось жизнеспособным.