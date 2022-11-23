Россиянка умерла после операции по подтяжке лица в клинике Сеула

Состояние гражданки России ухудшилось после проведения операции по подтяжке лица в одной из пластических клиник в центре южнокорейского Сеула. Женщину попытались доставить в другое медицинское учреждение, однако она скончалась, передает News1.
Сама операция была проведена 21 ноября в одной из клиник, расположенных в сеульском районе Каннам. В ходе восстановления после хирургического вмешательства состояние пациентки резко стало критическим.
«Для установления обстоятельств случившегося планируется подать заявление на проведение вскрытия. Будут расследованы действия сотрудников больницы, в том числе оперировавшего хирурга, анестезиолога, медсестер», — сообщили в местной полиции.
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