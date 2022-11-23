Песков: дополнительные поручения для поиска виновных в расстреле российских пленных не нужны

Необходимость поиска виновных в расправе над военнопленными РФ на Украине осознается компетентными органами без дополнительных поручений. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, даны ли поручения Минобороны в свете этой ситуации.
«Здесь не нужны никакие поручения, все наши компетентные органы прекрасно осознают необходимость поиска виновных в этом преступлении и предании их суду, предании правосудию... Здесь не нужны какие-то специальные поручения», — сообщил официальный представитель Кремля.
До этого Песков говорил, что Москва будет самостоятельно заниматься поисками ответственных за расстрел российских пленных. По его словам, российская сторона также будет делать все возможное в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление.