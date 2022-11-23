Песков: проведение неформального саммита СНГ в России еще не согласовано

Сроки и форма проведения саммита СНГ в России еще не согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Соответствующее мероприятие необходимо обсудить со всеми участниками, отметил он. Как только это произойдет, появится более детальная информация о его проведении.
«Мы объявим об этом, если будет окончательное понимание достигнуто. Еще надо согласовать со всеми, пока еще со всеми это не согласовано», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь оценил возможность переговоров президента Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По его словам, соответствующих встреч в графике главы государства нет.