Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двое взрослых и трое детей госпитализированы с признаками отравления газом в Башкирии

Происшествия
Двое взрослых и трое детей госпитализированы с признаками отравления газом в Башкирии

Семья из пяти человек доставлена в больницу с симптомами отравления бытовым газом. В их числе трое детей 12, 13 и 14 лет, сообщили в управлении МЧС по Республике Башкортостан.

Сигнал о возможном отравлении людей поступил в ведомство 23 ноября в 22:50 (20:50 по московскому времени) от дежурного врача Центра медицины катастроф Башкирии.

«В результате происшествия пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в лечебное учреждение города Октябрьского», — уточнили в МЧС.

Семья с детьми проживала в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в Октябрьском. Сотрудники газовой службы предварительно установили, что газоанализатор не показал наличие угарного газа. В ближайшее время будут проверены дымоходы и вентиляционные каналы.
отравление газом башкирия госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду