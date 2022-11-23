Двое взрослых и трое детей госпитализированы с признаками отравления газом в Башкирии

Семья из пяти человек доставлена в больницу с симптомами отравления бытовым газом. В их числе трое детей 12, 13 и 14 лет, сообщили в управлении МЧС по Республике Башкортостан.
Сигнал о возможном отравлении людей поступил в ведомство 23 ноября в 22:50 (20:50 по московскому времени) от дежурного врача Центра медицины катастроф Башкирии.
«В результате происшествия пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в лечебное учреждение города Октябрьского», — уточнили в МЧС.
Семья с детьми проживала в пятиэтажном многоквартирном доме, расположенном в Октябрьском. Сотрудники газовой службы предварительно установили, что газоанализатор не показал наличие угарного газа. В ближайшее время будут проверены дымоходы и вентиляционные каналы.