Bloomberg узнало о зашедших в тупик переговорах по потолку цен на российскую нефть

Переговоры в Евросоюзе по вопросу установления потолка цен на черное золото из РФ зашли в тупик вечером в среду. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее журналисты сообщали, что ЕС в координации с «Большой семеркой» обсуждает установление потолка цен на российскую нефть. В планах игроков – ввести цену на энергоресурс на уровне 65-70 долларов за баррель.
«Переговоры между странами Европейского союза о том, где установить предлагаемый "Группой семи" предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик в среду вечером», — следует из сообщения агентства.
По имеющейся информации, переговоры возобновятся в четверг, если компромисса по потолку цен на нефть из России не достигнут в среду.