Песков ответил на сообщение о переговорах России и США по Украине

Генерал американской армии Марк Милли сообщил, что Соединенные Штаты и Россия могут провести переговоры по Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по данной теме.
По словам Милли, мирные переговоры США и России по Украине могут пройти этой зимой. Журналисты спросили Пескова, означает ли это, что Москва обсуждает с Вашингтоном такую возможность. Однако представитель Кремля ответил отрицательно.
«Не значит», — заявил Песков.
Ранее он также прокомментировал возможность переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По его словам, в графике главы государства этого нет.