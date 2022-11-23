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Песков ответил на сообщение о переговорах России и США по Украине

Политика
Песков ответил на сообщение о переговорах России и США по Украине

Генерал американской армии Марк Милли сообщил, что Соединенные Штаты и Россия могут провести переговоры по Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос по данной теме.

По словам Милли, мирные переговоры США и России по Украине могут пройти этой зимой. Журналисты спросили Пескова, означает ли это, что Москва обсуждает с Вашингтоном такую возможность. Однако представитель Кремля ответил отрицательно.

«Не значит», — заявил Песков.

Ранее он также прокомментировал возможность переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. По его словам, в графике главы государства этого нет.
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