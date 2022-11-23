Кремль допустил возможность встречи Эрдогана и Асада в Москве

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад теоретически могут провести переговоры в России, однако пока такой договоренности нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, российская сторона в случае необходимости может взять на себя роль посредника в переговорах Анкары и Дамаска.
«Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет», — ответил Песков.
Песков ранее оценил возможность переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммнуэлем Макроном. Согласно информации Кремля, в графике российского лидера пока нет таких планов.