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Кремль допустил возможность встречи Эрдогана и Асада в Москве

Политика
Кремль допустил возможность встречи Эрдогана и Асада в Москве

Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад теоретически могут провести переговоры в России, однако пока такой договоренности нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, российская сторона в случае необходимости может взять на себя роль посредника в переговорах Анкары и Дамаска.

«Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет», — ответил Песков.

Песков ранее оценил возможность переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммнуэлем Макроном. Согласно информации Кремля, в графике российского лидера пока нет таких планов.
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