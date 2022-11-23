Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» запущена в серийное производство

Новейшую стратегическую боеголовку «Сармат» запустили в серийное производство. Такое заявление сделал глава Государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.
Межконтинентальная баллистическая ракета должна заменить «Воеводу». Опытно-конструкторские работы по «Сармату» стартовали еще в 2011 году. Новая боеголовка может наносить удары по целям через Северный и Южный полюсы.
«Ракетный комплекс "Сармат" уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием. Созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром, "Сармат" в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз», — добавил Дегтярь в беседе с «Российской газетой».
Баллистическая боеголовка способна преодолевать все современные средства противоракетной обороны. На днях специалисты провели успешные летные испытания комплекса «Сармат».