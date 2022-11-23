Песков высказался о перспективах мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Важно, чтобы мирное соглашение между Баку и Ереваном было подписано и являлось жизнеспособным. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о перспективах мирного договора между Арменией и Азербайджаном до конца 2022 года.
По его словам, Армении и Азербайджану нужно помочь, чтобы они договорились о мире. В этом процессе должны поучаствовать максимальное число стран. Однако соревноваться друг с другом будет излишне.
«Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. Мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь друг с другом с тем, чтобы задача была выполнена, помочь двум странам подписать мирный договор», – заявил Песков.
На данный момент тема подписания документа «обрамлена огромным количеством деталей и нюансов».
Песков также заявил, что «неловкие» высказывания политологов о Казахстане не отражают точку зрения Кремля.