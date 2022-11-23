Пассажирский автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве

Пассажирский автобус вспыхнул огнем на 26-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, людей в транспортном средстве не было, сообщили в экстренных службах.
В результате происшествия движение в сторону Московской области было перекрыто. О причинах и обстоятельствах пожара в настоящий момент неизвестно. Информация о пострадавших также не поступала, передает ТАСС.
«На 26-м км Киевского шоссе в сторону области загорелся автобус. Движение перекрыто полностью», — информировал источник.
Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном хостеле города Солнечногорск. В результате происшествия из помещения было эвакуировано свыше 300 человек.