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Пассажирский автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве

Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве

Пассажирский автобус вспыхнул огнем на 26-м километре Киевского шоссе. По предварительным данным, людей в транспортном средстве не было, сообщили в экстренных службах.

В результате происшествия движение в сторону Московской области было перекрыто. О причинах и обстоятельствах пожара в настоящий момент неизвестно. Информация о пострадавших также не поступала, передает ТАСС.

«На 26-м км Киевского шоссе в сторону области загорелся автобус. Движение перекрыто полностью», — информировал источник.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном хостеле города Солнечногорск. В результате происшествия из помещения было эвакуировано свыше 300 человек.
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