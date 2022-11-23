Песков оценил возможность переговоров Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин участвует в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Планирует ли глава государства переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Известно, что саммит участников ОДКБ проходит в Ереване. Самолет с Путиным приземлился в аэропорту Звартноц. Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично встретил российского лидера. Как рассказал Песков, в настоящее время в графике Путина разговора с Макроном нет.
Представитель Кремля также сообщил, что глава государства проинформировал участников ОДКБ о происходящем на Украине в рамках спецоперации. По словам Пескова, общение лидеров стран проходило в разных форматах.