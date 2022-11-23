Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло на востоке Москвы

Массовая авария произошла на Новогиреевской эстакаде в Москве. На трассе столкнулись сразу 12 автомобилей, передало издание ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в результате ДТП две полосы оказались перекрыты для движения. По предварительным данным, никто не пострадал.
«На Новогиреевской эстакаде произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Перекрыто для движения две полосы», — указал источник.
При этом ранее серьезный инцидент произошел на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. В районе Девяткино заметили пассажирский автобус, охваченный мощным пламенем.