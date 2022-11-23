Песков: Армения сохранит место в ОДКБ

Армения сохранит свои позиции в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Лидеры стран ОДКБ обсудили вопрос продления миротворческой миссии в Армении. Хоть не все нюансы удалось согласовать, Ереван по-прежнему будет оставаться в Организации, подчеркнул Песков.
«Затрагивалась эта тема весьма откровенно, очень прямо, конструктивно. Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы», — сообщил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков указал на важность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. И к этому необходимо приложить максимум усилий.
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Ереване. Лидеры ОДКБ договорились об оснащении миротворческих сил современными видами вооружения.