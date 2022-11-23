Песков: «неловкие» высказывания политологов о Казахстане не отражают точку зрения Кремля

Российский политолог Дмитрий Дробницкий ранее заявил о возможности зарождения «нацистских процессов» в Казахстане. Его высказывание прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
К реакции на подобные заявления уже призвал МИД Казахстана. Песков, в свою очередь, отметил, что мнения политологов не отражают официальную точку зрения Москвы, поэтому обращать внимание на них не стоит.
«Я могу сказать одно: в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения, потому что эти политологи никоим образом не отображают официальную точку зрения правительства», — объяснил Песков в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар 24».
МИД Казахстана ранее также отметил, что подобные высказывания наносят вред двусторонним отношениям стран. Однако в ведомстве есть понимание, что озвученная точка зрения не является официальной.